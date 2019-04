Klingt das nach einem guten Tausch? Pop-Rockerin Pink (39) und ihr Ehemann Carey Hart (43) haben bereits zwei zuckersüße Kids: Töchterchen Willow ist jetzt sieben, Söhnchen Jameson gerade zwei Jahre alt. Und wenn es nach der Sängerin ginge, wäre mit dem Kindersegen auch noch nicht Schluss. Doch offenbar kann sich Carey so gar nicht für ein drittes Baby erwärmen. Und hat seiner Frau stattdessen eine rasante Alternative geboten!

Auf Instagram zeigt sich Pink nun stolz auf ihrem neuen "Baby" – einem Motorrad aus der geschichtsträchtigen "Indian Motorcycle"-Manufaktur. In ihrem Post macht sie aber zugleich deutlich, dass es hier um einen eher unfreiwilligen Ersatz geht. "Mein Liebster wird mir kein weiteres Baby schenken, also hat er mir eins gebaut", schreibt Pink und fragt in ihren Hashtags darunter nach möglichen Namens-Vorschlägen. Ihre Follower steigen direkt auf den wie-sollen-wir-sie-nennen-Hashtag ein und einer schlägt vor: "Wilson nach Willow und Jameson". Es gibt aber auch andere Empfehlungen. So rät ein User: "Bearbeite ihn weiter. Ein drittes Kind ist ein Geschenk zur Freude der gesamten Familie. Es ist einfach das Beste."

Dass Carey tatsächlich eine besondere Leidenschaft für Motorräder besitzt, ist dabei kein Geheimnis: Er war mehrere Jahre als professioneller Motocross-Fahrer aktiv und zeigte einige Stunts, die zuvor niemand gemeistert hatte.

Eamonn M. McCormack/Getty Images for Sony Musikerin Pink bei den BRIT Awards 2019

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Willow Sage, Jameson Moon, Pink und Carey Hart in Los Angeles

Anzeige

SplashNews.com Carey Hart bei den BMI Pop Music Awards 2015 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de