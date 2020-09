Hat Stefan Raab (53) mit FameMaker eine neue Hit-Sendung geschaffen? Heute Abend flimmerte die erste Folge der neuen Gesangsshow über die TV-Bildschirme der Republik. In dem Musikformat singen Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Das Juroren-Trio bestehend aus Carolin Kebekus (40), Teddy Teclebrhan und Luke Mockridge (31) muss während der Performance entscheiden, ob sie den Teilnehmer in ihr Team holen wollen oder nicht. Das Ziel ist es, im Live-Finale unter Anleitung ihrer jeweiligen Coaches einen unglaublichen Auftritt abzuliefern. Doch hat die neue ProSieben-Show die strengste Jury – die Zuschauer – überzeugen können?

Das Fazit nach der ersten Folge: Die Mehrheit der Twitter-Kommentare sind nicht begeistert von "FameMaker" und zerreißen die TV-Show im Netz. Ein User schreibt: "Was ist das denn für ein Witz? Passiert da auch noch etwas? Worum geht es hier bitteschön? Was ist der Sinn?" Ein weiterer fragt: "Jetzt aber mal ernsthaft, niemand von euch schaut diese Sendung ein zweites Mal oder?" Ein paar Tweets sind allerdings nicht ganz so kritisch und stimmen den vielen negativen Stimmen nicht zu. "Was haten hier eigentlich so viele rum?" oder "Ich persönlich feier's. Und zwar alles: Das Konzept ist der Hammer, die Jury ist mega, der Unterhaltungsfaktor ist extrem! Bitte mehr davon", heißt es auch auf der Social-Media-Plattform.

Außerdem gibt es auch ein paar Möchtegernsänger, die die harten Web-Kritiker vom Hocker hauten. Besonders von Stimmgewalt Caro ist die Netz-Gemeinde geflasht. "Unglaublich krass!", betont ein Nutzer. Aber wie fanden die Promiflash-Leser "FameMaker"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

© ProSieben/Willi Weber Zwei Kandidaten bei "FameMaker"

© ProSieben / Willi Weber Ein Kandidat bei "FameMaker"

© ProSieben / Willi Weber Teddy Teclebrhan, Carolin Kebekus und Luke Mockridge bei "FameMaker"

