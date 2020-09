Oh, oh – leistet sich Nicole Poturalski etwa einen Seitenhieb gegen Angelina Jolie (45)? Gerüchten zufolge ist die Berlinerin mit niemand Geringerem als "Fight Club"-Darsteller Brad Pitt (56) zusammen. Davon scheint dessen Ex aber alles andere als begeistert zu sein. Es gerieten Insider-Informationen an die Öffentlichkeit, in denen sogar von Wut seitens der 45-Jährigen gesprochen wird. Daraufhin postete ihre Nachfolgerin nun einen Upload, der doch glatt als Kampfansage verstanden werden könnte...

Auf ihrem Instagram-Account teilte Nicole Fotos von sich im orangenen Mini-Kleid. Trotz Sonnenbrille kann das Model sein Strahlen kaum verbergen. So weit, so harmlos. Wäre da nicht die Bildunterschrift, die einige Follower glatt als Diss gegenüber Angelina interpretierten: "Glückliche Menschen hassen nicht", schrieb die Brünette. Ob sie damit die Verflossene ihres gemunkelten Freundes meint, die kürzlich angeblich nicht gerade positive Worte für die Turteltauben übrig hatte?

"Es macht sie wütend, dass er sich so offen mit dieser Frau in Europa zeigt, anstatt sein Liebesleben privat zu halten und würdevoll zu verschleiern", soll die "Lara Croft"-Darstellerin laut eines Kontakts von Mirror von Nicole und Brads Techtelmechtel alles andere als begeistert sein.

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, Model

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im September 2020

