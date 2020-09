Christin Kaeber (31) schwebt zurzeit auf Wolke sieben! Im März wurde die Influencerin zum allerersten Mal Mutter. Ihre Tochter Nia erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält sie ihre Follower stets auf dem Laufenden, was ihren neuen Alltag als frischgebackene Mutter betrifft. Nun ließ sie ihre Fans erneut daran teilhaben. Sie teilte ein neues Foto von ihrer nun dreiköpfigen Familie!

Mit diesem Post auf ihrem Instagram-Account sorgte Christin für jede Menge virtuellen Jubel. Die einstige Kandidatin von Survivor teilte einen Schnappschuss, der ihre ganze Familie zeigt: Auf dem Bild liegen ihr Freund Leons, ihre Tochter und sie völlig entspannt auf einem Boot und genießen sowohl die Aussicht, als auch ihre Momente als Familie. "Wann fange ich an, das endlich zu realisieren? Auch nach einem halben Jahr erscheint mir dieses Neue und vor allem mein Leben so völlig unreal. Ich schaue Leons und Nia an und könnte einfach nicht verliebter sein", schrieb die Neu-Mama dazu auf ihrem Instagram-Account.

"Wir haben in diesem Urlaub schon Höhen und Tiefen erlebt. Doch vor allem hat er uns erneut noch näher zusammengeschweißt. All diese Momente sind so kostbar", schwärmte Christin weiter. Das Leben sei einfach so kurz, weshalb sie jeden Moment so sehr zu schätzen wisse.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Nia und Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber

