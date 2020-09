Dieser Streit scheint noch lange nicht beendet zu sein! Seit Jade Übach (26), Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (24) in der zweiten Staffel Bachelor in Paradise aufeinandergetroffen sind, tragen sie regelmäßig öffentliche Streitereien aus. Vor allem zwischen Jade und Serkan ist aus der einstigen Anziehung nun waschechte Abneigung geworden. Die beiden stießen vor wenigen Wochen bei Big Brother wieder aufeinander. Doch was sagen eigentlich die anderen Teilnehmer der Sendung? Promiflash hat bei Pat Müller (31) und Cedric Beidinger nachgefragt.

Pat hat eine ganz klare Seite, auf die er sich stellt – er ist Team Jade. Seiner Meinung nach hat sie sich immer vorbildlich verhalten, da sie trotz diverser Angriffe durch Carina und Serkan stets ruhig geblieben ist. "Ich habe sie immer bewundert dafür, dass sie Stillschweigen bewahren konnte, um Serkan keine Probleme zu machen, obwohl er sich ihr gegenüber so verhalten hat", erklärte der TV-Star im Interview mit Promiflash.

"Big Brother"-Gewinner Cedric schließt sich seinem Kumpel in diesem Punkt voll und ganz an: "Serkan trägt im Bereich Social Media und im TV immer eine Maske! Vorne rum macht er einen auf Freund, hält aber immer ein Ass im Ärmel oder ein Messer in seiner Hand." Serkans Verhalten im Netz ist in den Augen des Muskelmanns einfach nur "peinlich". Cedric ist sogar so sauer, dass er dem Studenten noch eine Ansage macht: "Serkan hat keinen fairen Gegner! Er soll sich nach dem Kampf nicht als Gewinner betiteln! Das war die Aufwärmphase für den richtigen Kampf, gegen mich!"

Instagram / patjabbers Pat Müller, "Big Brother"-Kandidat

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, 2020 auf Ibiza

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavus, TV-Sternchen

