Hat der Liebes-Fluch von der Sendung Das Sommerhaus der Stars wieder zugeschlagen? Jedes Jahr trennt sich nach der aktuellen Staffel mindestens ein Promi-Paar, das teilgenommen hat. So auch schon geschehen bei Micaela Schäfer (36) und Felix Steiner, Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Rajab Hassan (30) oder auch Nico Schwanz (42) und Saskia Atzerodt (28). Jetzt gibt es Hinweise, dass eines der Paare schon jetzt getrennt ist, obwohl gerade mal die zweite Folge ausgestrahlt wurde!

Tatsächlich soll es das Skandal-Duo Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir erwischt haben. Dies berichtet nun Bild und bezieht sich dabei auf Insider-Informationen. Die rothaarige Beauty soll darüberhinaus am Mittwochabend parallel zur Sommerhaus-Ausstrahlung mit ihrem neuen Lover beim Dinner erwischt worden sein. Offenbar war die Trennung von ihrem Ex Kubi schnell überwunden. Die beiden folgen sich auch schon einige Zeit nicht mehr gegenseitig auf den sozialen Netzwerken. In der ersten Sommerhaus-Folge fiel Kubi äußerst negativ auf, weil er seinem Mitbewohner Andrej Mangold (33) ins Gesicht spuckte. Ob diese Aktion zu viel für die Beziehung war?

Eine Trennung der beiden muss allerdings gar nicht so viel bedeuten – denn Georgina und Kubi gingen schon öfter getrennt Wege und fanden danach wieder zueinander. Aber wenn die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nun wirklich schon wieder einen Neuen hat, scheint die Sachlage dieses Mal womöglich doch anders zu sein.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Georgina und Kubi auf dem Weg ins Sommerhaus

ActionPress/Public Address Georgina Fleur, Reality-TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

