Sie sucht ihre große Liebe im TV und sticht ganz schön aus der Masse hervor! Seit vergangenem Samstag laufen neue Folgen der beliebten Kuppelshow Take Me Out. In der aktuellen Staffel dabei: Costina Munteanu! Die Beauty dürfte für einige aber keine Unbekannte sein, denn sie hat sich im Netz schon einen Namen als Plus-Size-Schönheit gemacht: Costina ist bekannt für ihre äußerst freizügigen Insta-Beiträge!

Bereits 898.000 Fans folgen der brünetten Schönheit auf Instagram. Mit ihren ziemlich freizügigen Beiträgen wurde sie in den vergangenen Jahren in der Curvy-Branche berühmt. Ob lasziv im Bikini am Pool, ziemlich erotisch in heißer Spitzen-Unterwäsche oder einfach verführerisch in einem Satinkleid – Costina weiß, wie sie ihre Fans um den Finger wickeln kann. Dabei setzt sie vor allem ihre Kurven gekonnt in Szene und macht deutlich: Sie fühlt sich absolut wohl in ihrer Haut.

Da ist es auch kein Wunder, dass ihr "Take Me Out"-Mitwirken nicht unentdeckt blieb. "Ich hab dich sofort bei 'Take Me Out' erkannt", schrieb ein User unter ihrem aktuellen Post. Ob ihre Bekanntheit im Netz ihr bei der Suche nach der großen Liebe hilft, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Social-Media-Star

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Web-Beauty

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Curvy-Star

