In dem Biopic "Rocketman" und seiner Autobiografie "Ich" gab Elton John (73) Details über seine Ehe zu Renate Blauel in den 80ern preis. Die Deutsche reichte deshalb eine Klage über 3 Millionen Pfund gegen den Rockstar ein. Sie pochte darauf, dass man sich 1988 in den Scheidungspapieren auf Verschwiegenheit über die Beziehung geeinigt hatte. Aktuelle Gerichtsunterlagen deuten darauf hin, dass das Ex-Ehepaar sich nun doch außergerichtlich einigen will.

Bis zum 13. Oktober haben die Anwälte der beiden Parteien nun Zeit, sich auf einen Deal zu einigen. Die Deutsche hatte den Sänger darum gebeten, Passagen über die gemeinsame Beziehung aus dem Film und seiner Autobiografie zu streichen. Er hatte dies aber strikt abgelehnt, woraufhin sie ihn verklagte. Elton bezeichnete ihre Klage als Versuch, sich an seinem Vermögen zu bereichern. The Sun veröffentlichte Auszüge aus Gerichtsunterlagen, in denen es heißt: "Seit Veröffentlichung des Biopics leidet Renate an wiederkehrenden Albträumen, Agoraphobie, Depressionen und Angstzuständen."

Der Künstler hatte die Toningenieurin 1983 bei Arbeiten zu seinem Album "Too Low for Zero" in London kennengelernt. Das Paar heiratete 1984 und ließ sich 1988 wieder scheiden, nachdem Elton John sich selbst seine Homosexualität eingestanden hatte. Der Musiker ist seit Dezember 2014 mit dem kanadischen Filmemacher David Furnish (57) verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die Söhne Zachary und Elijah.

Kerry Marshall/Getty Images Elton John im Februar 2020

Getty Images Elton John im Mai 2019

Getty Images David Furnish, Elton John und ihr Sohn Zachary

