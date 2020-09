Darauf haben alle gewartet! Das Sommerhaus der Stars ist in vollem Gange und bringt bereits in den ersten beiden Folgen viel Drama und Zoff mit sich. Nachdem die Haupt-Streithähne Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir bereits freiwillig das Haus verließen, verspricht der Trailer für die kommende Woche neues Konfliktpotenzial: Jennifer Lange (26) trifft auf ihre Ex-Bachelor-Konkurrentin Evanthia Benetatou (28). Die Promiflash-Leser erwarten eine Eskalation!

Das ergab eine aktuelle Umfrage: Bei insgesamt 3.743 Teilnehmern stimmten 96 Prozent (3.595 Votes) für "Ja, auf jeden Fall!". Mit nur 148 Votes sind lediglich vier Prozent optimistisch gestimmt und glauben an ein friedliches Zusammenleben. In der Vorschau sieht man bereits, dass Jenny nicht allzu begeistert über den Einzug der gebürtigen Griechin ist. "Ich will diese Frau einfach nicht um mich herum haben. Ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht riechen und ich will sie nicht hören", sagt sie im Interview.

Beim letzten offiziellen Aufeinandertreffen der beiden Beautys gab es jedenfalls böses Blut. Nachdem sich Andrej Mangold (33) in der neunten Staffel von "Der Bachelor" für die Sport- und Gesundheitsmanagerin entschieden hatte, stichelte die zweitplatzierte Eva bei der Reunion-Sendung, was das Zeug hielt und verriet intime Details von deren Dreamdate. Damals reagierte Jenny noch relativ gelassen. Ob das jetzt auch der Fall sein wird?

