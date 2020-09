Das Drama bei Das Sommerhaus der Stars hört einfach nicht auf! Die zweite Folge des überaus beliebten TV-Formats ist gelaufen – und die Stimmung unter den Promi-Paaren ist nach wie vor alles andere als entspannt. Auch nach dem Auszug von Georgina Fleur (30) und ihrem Partner Kubilay Özdemir, die beide für ordentlich Wirbel gesorgt hatten, lieferten die Stars den Zuschauern eine gute Portion Beef. Und der Trailer für die nächste Folge verspricht: Die Luft wird noch dicker – denn Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris ziehen ins Landhaus!

Die Bachelor-Zweite und ihr Partner kommen gut gelaunt in der Unterkunft an – doch die Freude wird nicht von allen Teilnehmern erwidert. Jennifer Lange (26) ist überhaupt nicht begeistert, ihrer einstigen Show-Konkurrentin wiederzubegegnen. "Eva, die auch mit dem Bachelor geschlafen hat", äfft die Freundin von Andrej Mangold (33) im Badezimmer nach. Und auch später macht sie klar, dass sie die Nachzügler am liebsten direkt wieder nach Hause schicken würde: "Ich will diese Frau einfach nicht um mich herum haben. Ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht riechen und ich will sie nicht hören", betont sie.

Eva hingegen scheint sich zu freuen, jetzt Teil der Show zu sein – denn sie hat sich für das Format eine ganz besondere Mission auferlegt: "Ich möchte einfach, dass Deutschland sein Gesicht endlich mal sieht", erklärt sie. Spricht sie hier etwa von Andrej? Mehr erfahren die Zuschauer wohl dann erst kommende Woche, es bleibt also spannend.

