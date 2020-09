Da hält Jimi Blue Ochsenknecht (28) wohl zwei seiner Lieblingsfrauen in den Armen! Aktuell schwebt der Moderator mit seiner neuen Freundin Yeliz Koc (26) auf Wolke sieben. Offenbar wurde die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin auch in der Familie des Schauspielers herzlich empfangen. Mama Natascha (56) richtete bereits liebevolle Worte an die Influencerin. Jetzt zeigte Jimi erneut, wie sehr Yeliz mittlerweile zu seiner Family gehört: In einem Video kuschelte er mit seiner Liebsten und seiner Mutter gleichzeitig!

Der Schauspieler Jaime Ferkic veröffentlichte in seiner Instagram-Story Videos vom gemeinsamen Urlaub mit der Ochsenknecht-Rasselbande auf Mallorca. Auf einem spanischen Wochenmarkt filmte Jaime das Dreiergespann, das sich eng in den Armen liegt! Fest hält der "Die wilden Kerle"-Star seine zwei Damen in den Armen, während die Ladys sich sanft an seine Brust schmiegen. Dass sich seine Mama so gut mit seiner Auserwählten versteht, dürfte den 28-Jährigen sehr freuen. Schließlich bezeichnete Natascha Yeliz in einem Instagram-Livestream als "liebes, tolles Mädel".

Wilson Gonzalez (30) geht wiederum noch etwas vorsichtig mit der Meinung zu der neuen Flamme seines Bruders um. "So gut kenne ich sie jetzt auch noch nicht. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen", gab der Sänger gegenüber RTL zu verstehen. Dennoch habe er bereits ein sehr positives Bild von der Beauty und fände sie "supernett".

Instagram / jaimeferkic Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc und Natascha Ochsenknecht

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, München 2015

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht auf der Berlin Fashion Week, Berlin 2019

