Jetzt zieht Steff Jerkel nach! Heute wird der Goodbye Deutschland-Star für Das große SAT.1 Promiboxen in den Ring steigen – sein Gegner wird Love Island-Hottie Marcellino Kremers sein. Letzterer machte seinem einstigen Kampf der Realitystars-Konkurrenten bereits eine harte Kampfansage. Doch das möchte Steff offenbar nicht auf sich sitzen lassen: Nun wehrt er sich gegen Marcellinos Worte – und teilt heftig gegen ihn aus!

"Für mich ist er einfach absolut überheblich und arrogant. Er behandelt die Leute von oben herab. Ich war mit ihm in einer Sendung und wenn da einer Alkohol getrunken hat, verurteilt er das", erklärte Steff im Promiflash-Interview. Zudem sei es in seinen Augen nicht normal, wenn jemand – wie Marcellino in der Show – sage, dass er lieber auf Sex als auf Sport verzichte. Aussehen sei eben nicht alles. "Durchtrainiert aussehen hat mit Boxen nichts zu tun", stellte der Auswanderer klar.

Dennoch hat Steff offenbar mächtig Respekt vor seinem Gegner: "Er sieht aus wie eine Maschine, ist durchtrainiert bis zum Gehtnichtmehr, hat Kondition, ist jung." Aus diesem Grund würden seine Chancen in den Augen vieler Menschen nicht gut stehen – doch der Blondschopf wolle auf jeden Fall für eine Überraschung sorgen. "Ich möchte eine richtige Schlacht haben", gab sich der 51-Jährige erwartungsvoll.

RTL 2 Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Influencer

Instagram / steff.jerkel Steff Jerkel mit seinem Hund

