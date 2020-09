Friede, Freude, Eierkuchen bei Georgina Fleur (30) und ihrem Verlobten Kubilay Özdemir! Vor wenigen Tagen machten noch überraschende Neuigkeiten die Runde: Demnach habe sich das Sommerhaus der Stars-Pärchen getrennt. Während die beiden am Mittwochabend in der aktuellen Folge des Reality-TV-Formats noch gemeinsam über die TV-Bildschirme flimmerten, soll das selbst ernannte It-Girl bereits mit ihrem neuen Lover beim Dinner gesichtet worden sein. Jetzt meldete sich Georgina selbst zu den Behauptungen und stellte klar: Sie und ihr Kubi sind nicht getrennt!

"Ich liebe Kubi über alles. Glaubt nicht immer, was in der Presse steht", erklärte Georgina vor wenigen Minuten höchstpersönlich in ihrer Instagram-Story. Die Beauty und ihr Liebster seien dem Sommerhaus-Fluch entgangen. Von einer vermeintlichen Trennung sei gar keine Rede. Ein Abendessen mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite habe es dennoch gegeben – immerhin teilte die TV-Bekanntheit sogar selbst eine Aufnahme davon. Doch das nur aus einem bestimmten Grund: "Ich wollte damit nur Kubi ärgern!"

Doch Georginas Plan ist anscheinend nicht so ganz aufgegangen. "Ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen und die Presse hat davon erfahren", verriet die rothaarige Schönheit. Um zu zeigen, dass sie es mit ihrem Kubi aber durchaus ernst meint, teilte die 30-Jährige sogar noch eine ältere Aufnahme ihrer Verlobung.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Ex-Bachelor-Kandidatin

ActionPress Georgina Fleur, TV-Gesicht

