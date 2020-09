Am 18. September fliegen im Fernsehen die Promifäuste – und der eine oder andere deutsche VIP würde liebend gern dazu antreten! Am Freitagabend steigt unter anderem Carina Spack (24) gegen Jade Übach (26) beim Großen Sat.1-Promiboxen in den Ring. Die Bachelor-Beautys haben tatsächlich ein ganz persönliches Hühnchen miteinander zu rupfen: In der Vergangenheit buhlten die Blondinen um denselben Mann – Serkan Yavuz (27). Einen ähnlichen Disput haben auch die Temptation Island-Stars Robin Riebling und Till Adam. Im Promiflash-Interview packt der Verlobte von Lena Schiwiora nun aus, warum er dem Muskelmann auch gern mal vor laufenden Kameras eine verpassen würde!

Seitdem Till die vergebene Lena im Netz angeflirtet hatte, liegen die beiden Jungs im Clinch. Zu gern würde Robin das mit Nachdruck klären, wie er im Gespräch mit Promiflash gestand: "Ich hatte überlegt, dieses Jahr am Promiboxen teilzunehmen. Klar, Till ist größer, aber von der Intelligenz bin ich ihm meilenweit überlegen, da können seine aufgespritzten Arme nicht mithalten. Er ist, wie in vielen anderen Dingen, einfach so von sich überzeugt. Das wird ihm noch zum Verhängnis." Warum es Robin einfach nicht lassen kann, den Ex-Freund von Hanna Annika zu provozieren? "Unsere Einstellungen ist in vielerlei Sachen komplett gegensätzlich, das führt halt immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten", stellte der Reality-TV-Beau klar.

Von einer offiziellen Herausforderung wollte Till übrigens bis zuletzt nichts wissen. In seiner Instagram-Story reagierte der Kieler Single belustigt auf Robins Vorschlag, ihre Meinungsverschiedenheit mit Fäusten zu klären: "Wo hast du mich bitte herausgefordert? Das habe ich verpasst. Aber falls Sat.1 noch Zeit hat für eine halbe Runde – denn mehr brauche ich für dich bestimmt nicht – dann können die gern Bescheid geben. Ansonsten gern fürs nächste Jahr", sprach er ihn direkt an.

Instagram / robin_riebling Lena Schiwiora und Robin Riebling im November 2019

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

Instagram / robin_riebling Robin Riebling, ehemaliger "Temptation Island"-Teilnehmer

