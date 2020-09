In der vergangenen Woche startete Big Performance bei RTL. Auch DSDS-Gewinner Prince Damien (29) war einer der prominenten Kandidaten, die sich in große Idole der Musikgeschichte verwandeln und dabei auf keinen Fall erkannt werden dürfen. Die Zuschauer müssen erraten, wer unter den authentischen Kostümen steckt. Allerdings war der 29-Jährige schon in der ersten Folge in seiner Verkleidung als Prince (✝57) enttarnt worden und musste die Show daraufhin verlassen. Der Sänger verriet nun im Promiflash Interview, dass er vor Beginn seines Auftritts ein ungutes Gefühl gehabt hatte ...

Der Dschungelcamp-König ist traurig, dass er die Sendung so schnell wieder verlassen musste und gestand, dass er schon vorher Angst hatte, aufzufliegen. "Ich habe eine Stimme, die man sehr schnell von anderen Leuten unterscheiden kann. Ich habe immer versucht, mich selbst abzustellen, damit ich den Charakter Prince einstellen kann und habe immer gehofft, dass keiner darauf kommt." Leider hatten sich seine Befürchtungen bestätigt, denn der Sänger musste kurze Zeit später die Show verlassen. Prince Damien kann sich aber bis jetzt nicht erklären, ob sein Show-Exit an seinem Gesang oder an seinem Aussehen lag.

Die Kandidaten durften niemanden von ihrer Teilnahme bei "Big Performance" erzählen, nicht einmal ihrer Familie. Prince Damien kannte dieses Prinzip schon vom "Dschungelcamp" und erzählt, dass es leicht für ihn sei, so ein Geheimnis für sich zu behalten. Aber wegen seiner Großmutter hatte der Münchner ein schlechtes Gewissen. "Wenn die Oma anruft und sagt: 'Hey, komm doch vorbei' und man muss dann spontan absagen, da war die Oma dann schon ein bisschen sauer", gesteht er.

TVNOW / Steffen Wolff Motsi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Michelle Hunziker bei "Big Performance"

TVNOW / Steffen Wolff "Prince" bei "Big Performance", Folge 1

TVNOW / Steffen Z Wolff Prince Damien bei "Big Performance"

