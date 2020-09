Zwischen den beiden scheint es wohl nicht mehr allzu harmonisch zu sein! Am vergangenen Dienstag flimmerte die erste Folge der Datingshow Ex on the Beach über die Bildschirme. Bei einem ersten Rendezvous vor traumhafter Kulisse waren sich die Kandidaten Luigi und Walentina auf Anhieb sympathisch und flirteten, was das Zeug hält. Wenig später schien die Beauty ihr Interesse an dem Italiener jedoch wieder verloren zu haben – sie wollte auch die anderen Männer besser kennenlernen. Doch können die Fans auf weitere Annäherungsversuche hoffen? Wenn es nach "Gigi" geht, offenbar nicht.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von dem Industrie-Elektriker wissen, wie er mittlerweile zu "Wale" steht – immerhin sind die Dreharbeiten für das Format schon seit einiger Zeit beendet. "Sie ist wie der giftige, grüne Apfel bei Schneewittchen – wenn du da einmal reinbeißt, bist du gef....", meinte der 21-Jährige und lässt damit vermuten, dass die Zuschauer noch auf die ein oder andere brisante Situation gespannt sein dürfen.

Dass es zwischen den beiden nicht gepasst hat, scheint den Lockenkopf aber nicht weiter zu stören. Im Gespräch mit Promiflash ärgerte er sich lediglich, dass Wales Interesse urplötzlich verschwunden war: "Wenn eine Frau zu mir sagt, sie findet mich toll und dann trotzdem nebenbei mit anderen flirtet, das nervt mich. Ich lasse mich nicht wie einen Hund behandeln." Letztendlich sei es ihm aber ziemlich egal gewesen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

TVNOW Walentina und Luigi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2020

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

