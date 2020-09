Chryssanthi Kavazi (31) setzt sich für ein authentisches Frauenbild ein! Im vergangenen November brachte die GZSZ-Darstellerin ihr erstes Kind zur Welt – gemeinsam mit ihrem Partner Tom Beck (42) bekam die Schauspielerin einen kleinen Jungen. Die gesamte Schwangerschaft über – und auch danach – versorgte sie ihre Fans mit spannenden Updates. Dabei blieb sie stets ehrlich: So machte sie auch ihren starken Haarausfall nach der Geburt öffentlich. Jetzt spricht Chryssanthi ein weiteres großes Thema für frischgebackene Mütter an: den After-Baby-Body!

Via Instagram veröffentlichte sie ein gemeinsames Foto mit Freundin und TV-Kollegin Evelyn Weigert – die ebenfalls kürzlich Mutter geworden ist. Auf dem Schnappschuss sitzen die Frauen auf einer Wiese und präsentieren dabei stolz ihre Bäuche. "Wir haben über das Mami-Dasein im Alltag und im Job geredet und über unseren unperfekten perfekten After-Baby-Body, der so einiges geleistet hat", erklärt Chryssanthi in der Bildunterschrift. "Und wir sind mal wieder beide zu dem Schluss gekommen, dass man immer viel zu hart und streng zu sich ist." Deshalb appelliere sie an ihre Fans: "Lasst das Zweifeln und liebt euch so, wie ihr seid! Ihr seid perfekt!"

Auch YouTuberin – und seit neustem Zweifachmama – Sarah Harrison (29) will ihrer Community klarmachen: Es ist ganz normal, dass der Bauch nach der Schwangerschaft nicht sofort wieder verschwunden ist. Deshalb zeigt die Netz-Schönheit ihre übrig gebliebenen Mama-Rundungen ganz offen und ehrlich. "Er ist immer noch da und ganz weich", verriet sie kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Facebook / Chryssanthi Kavazi Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, fünf Wochen nach Kylas Geburt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de