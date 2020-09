Könnte sich zwischen Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) mehr entwickeln? Aktuell ist die Studentin bei Love Island auf der Suche nach der großen Liebe und schien zunächst in Josua Günther einen potenziellen Partner zu sehen. Doch ihr fehlte etwas, sodass sie sich dazu entschied, das Couple mit dem 24-Jährigen zu lösen. Kurze Zeit später zeigte sie dann großes Interesse an dem neu in die Villa eingezogenen Kandidaten Melvin Pelzer – obwohl ihr Josua dabei noch nicht ganz aus dem Kopf ging. Hätten die beiden Blondies in Zukunft von daher überhaupt eine Chance?

Josua musste die Liebesinsel gemeinsam mit seinem neuen Couple Michele verlassen. Nach seinem Rauswurf erklärte er gegenüber Promiflash, dass seine ehemalige Flirt-Partnerin mit Melvin an ihrer Seite sehr glücklich sei und ihr dies auch von ganzem Herzen gönne. "Ich glaube schon, dass sich da was entwickeln könnte. Aber genau wissen, tu ich es nicht", erzählte der Muskelprotz.

Wirklich eifersüchtig scheint Josua also nicht zu sein. "Klar ist das blöd für mich gelaufen, weil die Gefühle eben in ihre Richtung tendiert haben, aber ansonsten sind wir im Guten auseinandergegangen", resümierte der Baden-Württemberger. Bis zum Ende habe er sich schließlich gut mit der 23-Jährigen verstanden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara Antonella und Melvin Pelzer, "Love Island"-Couple 2020

Instagram / josua_loveisland2020 Josua Günther, Reality-TV-Sternchen

RTLZWEI Melvin Pelzer und Chiara Antonella bei "Love Island"

