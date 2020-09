Alles wieder beim Alten! One Direction-Schnuckel Harry Styles (26) wurde Anfang August beim Joggen in Rom von Paparazzi abgelichtet – ganz auffällig dabei: Er hatte einen Oberlippenbart! Das waren seine Fans so gar nicht gewohnt von dem britischen Schönling und forderten prompt per Petition, dass Harry sich den Schnauzer wieder abrasiert. Jetzt tauchte ein neues Foto von dem Sänger auf, worauf deutlich zu sehen ist, dass der Hottie schon wieder einen neuen Look hat.

Auf dem Bild ist Harry zusammen mit einem Fan zu sehen – und ohne Oberlippenbart! Stattdessen trug er einen sexy Dreitagebart. Die Fans reagierten sehr unterschiedlich auf diese Aufnahme. Ein Follower beispielsweise ganz aus dem Häuschen und schrieb auf Twitter: "Der Schnurrbart ist weg, alle meine Träume werden wahr". Ein Anderer ergänzte: "Die Anti-Bart Seite hat gewonnen, wir sind die Sieger!" Und eine junge Dame ging sogar noch weiter und schrieb, dass sie deswegen sogar „im Matheunterricht weinen musste“, nachdem sie das Bild gesehen hatte!

Aber es gab auch viele Follower, die richtig traurig darüber waren, dass sich der Sänger schon wieder größtenteils von seiner Gesichtsbehaarung verabschiedet hat. Sie vermuten, dass Harry den Bart nur für seine Rolle im Film "Don't Worry, Darling" hatte wachsen lassen. Der Film handelt von einer isolierten, utopischen Gemeinde in der kalifornischen Wüste der 1950er-Jahre. Der 26-Jährige verkörpert darin den Ehemann einer unglücklichen Frau – diese wird von der Schauspielerin Florence Pugh (24) gespielt. Der Thriller kommt Ende 2021 in die Kinos.

MEGA Harry beim Joggen durch Rom im September 2020

Getty Images Harry Styles im Jahr 2020

Getty Images Harry Styles im Juli 2017

