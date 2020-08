Harry Styles (26) hat einen neuen Look! Seit seiner Teilnahme an der britischen Ausgabe der Castingshow X Factor und der Gründung der Boyband One Direction lässt der Sänger die Herzen seiner Fans regelmäßig höherschlagen. Dabei ist ihm nicht nur seine Hörerschaft verfallen, sondern auch die ein oder andere Promi-Lady. Jetzt nahm der Musiker eine optische Veränderung vor und spaltet damit die Meinung seiner Follower: Harry trägt einen Oberlippenbart!

Im ärmellosen Tanktop, blauer Baseballcap, lässigen Shorts und Sonnenbrille wurde der Musiker während einer Joggingrunde in Rom abgelichtet. Ihm war offenbar während seiner Italienreise nach einer kleinen Sport-Session zumute. Dabei erlaubte sein sportliches Outfit freie Sicht auf die Tattoos des 26-Jährigen. Etwas sticht auf den Schnappschüssen aber ganz besonders ins Auge: Seine Gesichtsbehaarung, die an die 1970er-Jahre erinnert!

Was halten die Fans von dem neuen Schnauzer des "Sign of a Time"-Interpreten? "Harry ist die einzige Person, die so einen Schnurrbart trägt und dabei trotzdem gut aussieht", teilte ein User seine Meinung auf Twitter mit. Andere Fans waren wiederum überhaupt nicht begeistert: Prompt riefen sie eine Petition ins Leben, "damit Harry Styles seinen Bart abrasiert." Ein weiterer Kommentator drohte sogar damit, "seinen eigenen Arm zu essen", sollte der Hottie diesen Look behalten.

MEGA Harry Styles in Rom im Jahr 2020

Getty Images Harry Styles im Juli 2017

Getty Images Harry Styles, 2014



