Sarah (27) und Pietro Lombardi (28) sind schon seit vier Jahren getrennt und seit 2019 offiziell geschieden. Während der gemeinsamen Zeit haben sie sich nicht nur den Traum vom gemeinsamen Nachwuchs, sondern auch den von einem eigenen Haus erfüllt. Bis vor wenigen Monaten hat Sarah dort noch mit Söhnchen Alessio (5) gelebt. Mittlerweile hat sie aber eine Wohnung bezogen. Aber was passiert jetzt mit der ehemaligen Lombardi-Familienresidenz?

Ganz trennen möchte sich die Sängerin nicht von ihrem Zuhause, wie sie in Barbara Schönebergers (46) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet: "Ich werde das jetzt vermieten." Allerdings schiebe sie dieses Vorhaben schon eine ganze Weile vor sich her. "Da hängen ja auch Emotionen dran", betonte sie weiter. Aber momentan stehe es leer und das sei nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Auch wenn Sarahs Herz noch an dem Haus hängt, stellte sie klar, dass sie eigentlich eher ein Wohnungskind sei. Die drei Etagen seien ihr zum Putzen einfach zu viel gewesen.

Pietro ist 2016 direkt ausgezogen und lebt seither allein. Sein Vermieter ist heute niemand Geringeres als Comedian Oliver Pocher (42), der auch in seiner Nachbarschaft wohnt. Und natürlich bekommt der Musiker dort auch regelmäßig Besuch von seinem Sohn Alessio, denn Sarah wohnt ganz in der Nähe.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Anzeige

ActionPress Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de