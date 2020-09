Lady Gaga (34) ist so offen wie nie! Die Sängerin ist ein absoluter Megastar und darf sich zur Liga der erfolgreichsten Musikerinnen der letzten Jahre zählen. Elf Grammys, zwei Golden Globes und sogar einen Oscar gewann sie in ihrer zwölfjährigen Karriere bisher. In diesem Jahr veröffentlichte die 34-Jährige ihr fünftes Studioalbum "Chromatica" und erreichte direkt Platz eins der US-Charts. Jetzt verriet Lady Gaga, dass es privat leider nicht immer so rund läuft, wie in ihrer Karriere.

Viele Lieder auf dem Album handeln von psychischer Gesundheit und sind autobiografisch. Über die dunkle Zeit in ihrem Leben erzählte die Amerikanerin in einem Interview mit People: "Ich bin manchmal morgens aufgewacht und realisierte, dass ich Lady Gaga bin. Und dann wurde ich depressiv und traurig und wollte nicht ich selbst sein." Die Aspekte, die eine Weltkarriere mit sich bringen, seien nicht immer nur positiv und können sehr beängstigend sein. Teilweise sei sie dadurch in eine totale Emotionslosigkeit verfallen.

Nachdem die Schauspielerin eine Zeit lang überhaupt keinen Antrieb verspürte, irgendetwas zu tun, habe sie nach und nach versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. "Und dann begann ich, langsam wieder Musik zu machen und meine Geschichte durch Lieder zu erzählen", plauderte die "Pokerface"-Interpretin offen aus. Das Multitalent wolle mit ihrer Musik die Leute zum Tanzen bringen und ihnen gleichzeitig dabei helfen, ihre eigenen Probleme zu überwinden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lady Gaga bei der Premiere von "A Star is Born"

Instagram / ladygaga Lady Gaga, September 2020

Getty Images Lady Gaga beim Pepsi Zero Sugar Super Bowl 51



