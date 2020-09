Queen of Pop Madonna (62) teilt jetzt online ein besonderes Schmankerl mit ihren Followern! Die Diva arbeitet derzeit mit der Drehbuchautorin Diablo Cody (42) an einem Filmskript über ihr Leben. Deshalb teilte die Sängerin in jüngster Vergangenheit online auch vermehrt Erinnerungen aus ihrer Karriere. Nun postete die Poplegende ein Video, in dem bisher unveröffentlichte Gesangsaufnahmen aus ihrer frühen Karriere zu hören sind.

"Das ist ziemlich cool, was?", sagt die Entertainerin im Video auf Instagram, bevor sie den Startknopf eines Kassettenspielers betätigt. Auf dem Band ist dann eine bisher unveröffentlichte Gesangseinlage von Madonna zu hören. Sehen kann man in dem Video nur die Hände der Sängerin, die sich durch einen ganzen Berg an alten Audiokassetten zu wühlen scheinen. Dabei fällt eine der Kassetten mit der Aufschrift "Breakfast Club" sofort ins Auge. Bei der geteilten Demo-Aufnahme handelt sich um einen Song der Band The Breakfast Club, in der Madonna Ende der 1970er-Jahre als Schlagzeugerin und Sängerin aktiv gewesen war. Die Show-Legende selbst versah ihren Post aber nur mit der Caption: "Die frühen Tage... Die ersten Demos" und den Hashtags "Recherche" und "Drehbuch".

Madonna war 1978 ursprünglich nach New York gezogen, um dort eine professionelle Karriere als Tänzerin zu beginnen. Im selben Jahr trat sie dort dann der Band The Breakfast Club bei, aus der sie ein Jahr später aber schon wieder ausstieg. Der Musik blieb Madonna jedoch treu. 1982 schaffte sie es schließlich einen Plattenvertrag als Solokünstlerin zu ergattern und wurde danach zum weltweit gefeierten Superstar.

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images for ABA Madonna in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Madonna bei der New York Fashion Week 2017

Anzeige

Getty Images Madonna bei der Met Gala 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de