Queen of Pop Madonna (62) schaut auf ein bewegtes Leben zurück! Seit einigen Wochen teilt die Entertainerin über ihre Social-Media-Kanäle immer wieder Beiträge, die sie bei der Arbeit an einem Skript für ihr eigenes Biopic zeigen. In mehreren Videos präsentierte sich die Sängerin kürzlich sogar mit der Oscar-prämierten Drehbuchautorin Diablo Cody (42). Und nun brodelt die Gerüchteküche: Hat sie etwa auch schon jemanden für die Hauptrolle im Blick?

Ganze 15,5 Millionen Follower hat Madonna mittlerweile auf Instagram um sich gescharrt. Sie selbst folgt allerdings nur 287 auserkorenen Nutzern. Unter ihnen befindet sich nun auch "Ozark"-Darstellerin Julia Garner (26). Fans sind sich deswegen sicher: Julia wird das "Material Girl" mimen! Wie The Sun berichtet, folgte auch Madonnas Langzeit-Manager der 26-Jährigen noch am selben Tag, was die Spekulationen weiter befeuerte. Und tatsächlich ähnelt Julia der jungen Madonna optisch sehr.

Die Jungschauspielerin machte in der Vergangenheit durch ihre Rollen in Serien wie "Dirty John", "Waco" und "Maniac" von sich reden. 2019 gewann die Blondine einen Emmy-Award in der Kategorie beste Schauspielerin in einer Drama-Serie für ihre Leistung in der Serie "Ozark". Auch dieses Jahr ist sie erneut für ihre Performance nominiert.

Getty Images Madonnas Albumkampagne zu "Bedtime Stories"

Getty Images Madonna bei der Met Gala 2017

Getty Images Julia Garner beim The Vulture Spot 2020 in Park City

