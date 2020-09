Seit Freitagabend ist es offiziell: Marcellino Kremers ist in festen Händen! Der einstige Teilnehmer von Love Island und Dijana Cvijetic (26) sind tatsächlich ein Paar. Das verdeutlichte der Sportler bei Das große Sat.1 Promiboxen, als er die Influencerin seine Freundin nannte – und nicht zu vergessen, ihr live im Fernsehen einen Kuss aufdrückte. Mit Promiflash plaudert Marcellino ganz offen über seine Beziehung!

Was liebt der Muskelmann wohl besonders an seiner Kampf der Realitystars-Partnerin? "Dijana hat mich mit ihrer liebevollen und loyalen Art sehr beeindruckt und mir den Kopf verdreht. Wir vertreten dieselben Werte, teilen sehr viele Ansichten und Meinungen", erklärt Marcellino. Die zwei würden sich einfach unglaublich zueinander hingezogen fühlen.

Dass er so schnell so viel für jemanden empfinden würde, hätte der Fitness-Fan offenbar selbst nie für möglich gehalten: "Ich bin überrascht und hätte nicht damit gerechnet, in der nächsten Zeit überhaupt in so eine Gefühlslage zu kommen", offenbart Marcellino. Dennoch unterstreicht er, "sehr stolz und glücklich" darüber zu sein, Dijana an seiner Seite zu haben.

Instagram / deeanaofficial Dijana, Reality-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-Star

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Fernsehstar

