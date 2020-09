Es war für viele Fans ein großer Schock: Im vergangenen Juli ist Mandy-Kay Bart überraschend bei Köln 50667 ausgestiegen! Ihre Figur Mel nahm ein Jobangebot in Afrika an, um von Köln und den zugehörigen Erinnerungen Abstand zu gewinnen – zuvor war ihre Rolle vier Jahre lang in der Vorabendsoap zu sehen. In der ganzen Zeit hat die Darstellerin natürlich einiges erlebt: Im Promiflash-Interview verrät Mandy ihr "Köln 50667"-Highlight!

Zwar habe die Influencerin viele schöne Momente gehabt – einer jedoch sei ihr besonders im Gedächtnis geblieben: Ein Dreh mit ihrem mittlerweile verstorbenen Co-Star und Serien-Ehemann Ingo Kantorek (✝44)! "Es gab eine Szene,[...] da waren Ingo und ich am Set und haben uns wegen irgendwas richtig an die Köppe gekriegt und wirklich gestritten – und mussten dann aber wirklich kurz danach ‘ne Liebesszene drehen", erinnert Mandy sich zurück. "Und das haben wir auch richtig gerockt, weil wir uns gegenseitig an die Wand spielen wollten und das ist auf jeden Fall mega im Kopf hängen geblieben, das ist einfach mein Highlight der letzten vier Jahre gewesen."

Tatsächlich war Ingos tragischer Tod dann auch mit ein Grund, warum Mandy das Format schließlich verlassen hat.

