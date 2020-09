Nathalie Bleicher-Woth (24) spricht Social-Media-Klartext! Die hübsche Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin begeistert nicht nur in der beliebten TV-Show zahlreiche Zuschauer, auch in den sozialen Medien gibt sie ihrer Community nur allzu gerne Einblicke in ihr Leben. Mit Promiflash sprach Nathalie jetzt ganz offen über Social Media, Filter und Co. – und dabei erklärte sie, warum es ihr so wichtig ist, dass Influencer zu bearbeiteten Bildern stehen!

Nathalie wisse die Kniffe aus der Social-Media-Trickkiste durchaus zu schätzen, wie sie jetzt im Promiflash-Interview erklärte. "Ein Feed sieht schöner aus, wenn man Filter verwendet", meinte sie und merkte an, dass sie sich mit Filter selbst auch wohler fühle. Allerdings vertrete die BTN-Darstellerin die Meinung, dass Influencer dann auch öffentlich zu der Bildbearbeitung stehen sollten. "Ich habe gar nichts dagegen", stellte die 24-Jährige klar und betonte: "Ich finde, dass man das klar kommunizieren sollte."

Nathalies Haltung hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn sie wolle damit vor allem ihre jüngeren Follower schützen. Es sei zwar nicht verwerflich, Filter auf Social Media zu verwenden, jedoch findet Nathalie: "Es ist wichtig, dass man den Leuten sagt, dass das nicht die Realität ist."

RTL II Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Reality-Darstellerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

