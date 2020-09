Es wird wieder explosiv bei Love Island! Schon seit über zwei Wochen wird auf der Liebesinsel ordentlich geflirtet, sich gezofft, ver- und entpaart. Damit sich auch weiterhin keiner der liebeshungrigen Kandidaten in seiner Couple-Konstellation so richtig sicher fühlt, sorgt die Produktion dafür, dass regelmäßig neue heiße Singles zur Gruppe hinzustoßen. Und so heißt es auch heute Abend: Vorsicht, Islander – Granatenalarm! Promiflash stellt euch gleich drei Nachzügler vor, die ab Sonntagabend für ordentlich Feuer in der Villa sorgen dürften!

Der neue heiße Konkurrent der Boys heißt Murat – und dass die erstmal skeptisch auf ihn reagieren werden, ist dem Südländer längst bewusst. Allerdings sieht er auch Vorteile an seinem Nachrücker-Status: "Ein Vorteil ist natürlich, dass ich frischen Wind reinbringe – für die Jungs und für die Mädchen." Womit der Pflegeberater bei den Ladys punkten will? "Ich glaube, mein bestes Feature ist mein Charakter und mein Humor. Und natürlich äußerlich – mein Aussehen ist nicht schlecht", gab er sich selbstsicher im Promiflash-Interview. Der 24-Jährige gehe gerne auf Menschen zu, sei sehr offen und könne Leute von sich überzeugen. Seine Motivation zur Teilnahme? Auf jeden Fall nicht die mediale Aufmerksamkeit! "Ich hätte nicht teilgenommen, wenn ich nicht Liebe suchen würde. Ich bin schon länger Single. Ich suche Freundin und eine Gefährtin und bin jetzt diesen Weg eingeschlagen", erklärte er.

Granate Nummer zwei ist Kevin! Ihn reize an dem Format aber vor allem das Abenteuer: "Einfach etwas Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, die Liebe kann man überall finden", beteuerte der österreichische Forstarbeiter. Was ihn zu einem guten Fang für die Mädels macht? "Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin humorvoll, ich bin ehrlich, ich sage es so, wie es ist", machte der 27-Jährige deutlich. Das, gepaart mit seinem Charme, sei bei dem weiblichen Geschlecht stets gut angekommen.

Aber auch die Kandidatinnen müssen sich vor einer neuen Mitstreiterin in Acht nehmen! Neben Murat und Kevin darf sich nämlich auch Laura als Granate bezeichnen. Die brünette Schönheit ist süße 21 Jahre alt, arbeitet als Teamleiterin in einem Hotel und will den Männern der Sendung ordentlich den Kopf verdrehen!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Murat, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Paris Tsitsos Kevin, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Paris Tsitsos Muart und Kevin, "Love Island"-Granaten

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten 2020

