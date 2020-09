Dieser Moment ging in die Geschichte ein! Christina Aguilera (39) ist schon seit über 20 Jahren ein Star im Pop-Business – und auch heute noch weltbekannt. Für die Realverfilmung von dem Film "Mulan" sang die US-Amerikanerin 1998 den Soundtrack "Reflection" ein, kurz darauf kam ihre Single "Genie In A Bottle" raus. Schon bald wurde sie zu einer Rebellin, die mit ihren Reizen nicht geizte. 2003 machte sie Schlagzeilen bei den MTV Music Awards, weil sie auf der Bühne mit Madonna (62) knutschte. Fast 20 Jahre später erinnert sich die "Dirrty"-Sängerin zurück an diesen historischen Moment in ihrer Karriere.

In einem Podcast-Interview mit dem Moderator Zane Lowe (47) für Apple Music gesteht die Sängerin, dass sie es keine große Sache fand, mit Madonna zu knutschen. "Es waren einfach zwei Mädchen, die sich küssten. Ich war damals nicht geschockt, ich bin es heute auch nicht", gesteht sie. Neben Christina stand damals auch Britney Spears (38) mit auf der Bühne und wurde ebenfalls von der "Queen Of Pop" abgeknutscht.

Für die ehemalige "Mickey Mouse Club"-Darstellerin war Madonna immer eine "große Inspiration", erzählt sie im Interview. "Sie war schon immer die Königin der Neuerfindung, ich nahm das als Vorbild", gesteht Christina. Ihre Eltern hätten es ihr als Kind zwar verboten, die Musik der "Like A Virgin"-Sängerin zu hören oder ihre Videos anzuschauen. Sobald sie aber alt genug war, wurde ihr klar, was für eine wichtige Botschaft in Madonnas Musik stecken würde – seitdem sei sie ihr größter Fan.

Getty Images Christina Aguilera bei der "Mulan"-Weltpremiere

Getty Images Britney Spears, Madonna und Christina Aguilera bei den MTV Awards 2003

Instagram / xtina Christina Aguilera im Dezember 2019

