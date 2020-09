Die Fronten im Sommerhaus der Stars verhärten sich! Schon in den ersten Tagen hatte Schauspielerin Diana Herold (46) in der Bocholter Promi-WG mit Sticheleien gegen den einen oder anderen Mitbewohner für Aufregung gesorgt. Zuletzt waren der Blondine die Trinkgewohnheiten von Annemarie Eilfelds (30) Freund Tim gegen den Strich gegangen. Jetzt hat Diana offenbar ein neues Opfer gefunden. Sie versucht, ihre Mitstreiter gegen Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) aufzuhetzen.

"Du weißt, dass ich ein gutes Herz habe, aber ich möchte gewinnen und wir müssen aufhören, mit der Masse zu schwimmen. Wenn wir gewinnen wollen, dann dürfen wir nicht auf die Absprachen der anderen hören", erklärt die Blondine ihrem Liebsten Michael. Kurz darauf versucht sie, ihren Plan am Essenstisch in die Tat umzusetzen. Diana will die – ihrer Meinung nach – härteste Konkurrenz in Form des einstigen Rosenverteilers und seiner Partnerin loswerden. "Die Jungen haben sich zusammengeschlossen und die sind sehr mächtig. Deswegen ist meine Frage an euch, ob wir uns nicht auch zusammenschließen", fragt sie die etwas älteren Bewohner.

Während die Robens die Idee gar nicht so schlecht finden und auch Michaela Scherer nicht ganz abgeneigt ist, ist einer von dem Vorhaben überhaupt nicht begeistert: Hypnotiseur Martin Bolze (63). "Ich wähle den raus, wo ich der Meinung bin, dass er nicht hier hingehört", stellt er klar und will sich der Verschwörung gegen den Rosenkavalier nicht anschließen.

