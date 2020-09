In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars gibt es vor allem zwei Dinge: Zoff – und viel Alkohol! Bereits in der ersten Folge eskalierte ein Streit zwischen Andreas Robens und Kubilay Özdemir. Auch die Stimmung zwischen Tim Sandt und Diana Herold (46) ist mittlerweile angespannt. Die Schauspielerin unterstellte dem Marketing-Unternehmer, er trinke zu viel Gin Tonic. Gegenüber Promiflash äußerten sich Tim und seine Freundin Annemarie Eilfeld (30) jetzt zu dem Verhalten der 46-Jährigen.

Das Ex-Model habe im Haus immer genau darauf geachtet, wie viele Drinks jeder Bewohner getrunken hatte. Sie sei sich dann auch nicht zu schade gewesen, gegen diejenigen zu sticheln. Das Ex-DSDS-Sternchen und sein Manager sehen den Ursprung des Streits somit nicht bei sich: "Meistens machen so was nur Menschen, die von sich selbst ablenken wollen", erklärten die Reality-Stars im Promiflash-Interview. "Es sollte ja wohl erlaubt sein, sich einen Drink zu gönnen", ergänzen sie anschließend. Zudem hätten sie bei Spielen stets abgeliefert – selbst mit Kater.

Das Paar habe versucht, der Moderatorin klarzumachen, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung sei. Etwas geändert habe sich daraufhin jedoch nicht. "Sie hat es entweder nicht verstanden oder wollte einfach provozieren", resümierte sich das Couple

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / timsandt_official Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, September 2020

Getty Images Diana Herold im Jahr 2017

TV NOW Tim Sandt, Lisha, Lou und Henning Merten im "Sommerhaus der Stars"

