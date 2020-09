Sind hier etwa dunkle Wolken im siebten Himmel aufgezogen? Im Juli machte es Pascal Kappés (30) offiziell: Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hat sich mit seiner Freundin Lea Marie Karrenbrock verlobt. Seit zwei Jahren geht das Duo nun schon gemeinsam durchs Leben – und zeigte sich bisher immer ganz verliebt im Netz. Mit Turtel-Postings könnte jetzt allerdings Schluss sein! Denn nun verdichten sich die Anzeichen, dass das Paar sich getrennt hat.

Eigentlich waren Pascal und Lea dafür bekannt, gerne mal Pärchen-Content zu posten. Regelmäßig nahmen die beiden ihre Fans in ihren Instagram-Storys mit in ihren gemeinsamen Alltag. Doch anstatt gemeinsamer TV-Abende, Spaziergänge und Co. sieht man Pascal nun alleine mit Hund Whisky kuscheln. Auch in dem Feed des Laien-Schauspielers finden sich keine Liebes-Schnappschüsse mehr – die zahlreichen Paar-Pics sind allesamt gelöscht.

Klar, dass da einige Fans stutzig werden! "Mal ehrlich: Ist bei Lea und dir alles in Ordnung? Ihr habt euch schon lange nicht mehr zusammen gezeigt", merkte eine aufmerksame Followerin unter Pascals neuestem Beitrag besorgt an. Ob es wirklich kriselt oder ob die beiden einfach ihre Beziehung von nun an aus der Öffentlichkeit raushalten wollen? Das Model und Lea selbst haben sich bisher noch nicht zum aktuellen Status geäußert.

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Hund Whisky

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Verlobten Lea

