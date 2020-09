Heinz Hoenig (68) freut sich schon über alle Maße auf seinen Nachwuchs! Im April 2018 heiratete der Schauspieler seine Freundin Annika Kärsten, die 33 Jahre jünger ist als ihr Göttergatte. Fast exakt ein Jahr später verkündete das Paar dann die überraschende Neuigkeit: Es erwartet das erste gemeinsame Kind. Inzwischen ist die Blondine bereits im siebten Schwangerschaftsmonat angelangt. Ihr Mann verrät nun in einem Interview: Er kann es kaum erwarten, nochmals Vater zu werden!

Gegenüber Bild erzählt Heinz: "Noch mal Papa zu werden, ist ein tolles Gefühl." Aber nicht nur der gebürtige Landsberger freut sich bereits auf das neue Familienmitglied. Denn auch die Menschen, die ihm am nähesten stehen – besonders seine erwachsenen Kids Paula und Lukas – begrüßen seine späte Vaterschaft. "Meine ganze Familie ist damit einverstanden. Das ist keine Floskel. Es ist wirklich so, dass alle glücklich miteinander sind", teilt der "Das Boot"-Star mit.

Heinz plaudert außerdem aus, dass er mehr als optimistisch sei, was die kommende Zeit betreffe. "In der Zukunft passieren nur noch gute Sachen", betont der 68-Jährige. Seine positive Einstellung ist kein Wunder, da es zur Zeit nicht nur in seinem Privatleben blendend läuft, sondern auch beruflich. Der baldige dreifache Papa wirkt im Reboot von Verbotene Liebe mit.

Getty Images Heinz Hoenig bei einer Pressekonferenz im April 2016

Instagram / heinz_hoenig_official Hein Hoenigs Frau Annika im Juli 2020

Getty Images Heinz Hoenig bei der Bambi-Verleihung 2012

