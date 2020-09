Kurz nach der romantischen XXL-Trauung ist für Sylvie Meis (42) und Niclas Castello schon vor den Flitterwochen! Am vergangenen Samstag haben sich die Moderatorin und der Künstler in Florenz das Jawort gegeben – das dazugehörige Liebesspektakel ging aber das ganze Wochenende. So hatte die Braut insgesamt fünf verschiedene Kleider an und sich zusammen mit ihrer Hochzeitsgesellschaft in ein Luxushotel mit Blick auf die toskanische Landschaft eingemietet. Jetzt geht es für das frisch vermählte Paar per Seeweg weiter gen Honeymoon: Wo sie den ersten Liebesurlaub als Ehepaar verbringen, verrieten die beiden auf Social Media!

"Auf unserem Weg nach Capri", freute sich die gebürtige Niederländerin nun in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie einen Clip von einer Jacht, die sie von Neapel aus zur Ferieninsel kutschierte. "Die Insel der Liebe", ergänzte ihr Gatte stolz auf seinem Account. Mittlerweile hat das Couple Capri auch schon erreicht und zeigte auch die vornehme Bleibe, in dem es die kommenden Tage genießen will. Das Hotel ist auf einer Erhöhung des Eilands gelegen – so haben die Eheleute einen Überblick über die Küste. "Ich bin so glücklich, wieder auf dieser magischen Insel zu sein!", kommentierte das Model schließlich ihr Flitterwochen-Domizil.

Neben diesen Aufnahmen postete Sylvie am Montag Eindrücke ihres großen Tages. Das vergangene Wochenende über herrschte auf ihrem Insta-Konto nämlich Funkstille. "Ich möchte den Moment leben, in dem ich meine große Liebe heirate und jede einzelne Sekunde davon genießen und aufnehmen", kündigte die 42-Jährige vor ihrer hochzeitsbedingten Auszeit an. Ob sie nun wieder mehr Schnappschüsse ihrer Flitterwochen teilen wird? Was meint ihr? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Florenz während ihrer Trauung

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im August 2020

