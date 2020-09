Neigt Henrik etwa zu Eifersüchteleien? Keine Frage, der Blondschopf hat in der diesjährigen Love Island-Staffel schon für ordentlich Trubel gesorgt: Für seine jetzige Partnerin Sandra brach er seiner Ex Aurelia das Herz. Aber immerhin: Henrik scheint sich wahrhaftig auf die Blondine fixiert zu haben: Als diese am Sonntag das Granaten-Doppeldate besuchte, zeigte er sich alles andere als begeistert, tat seine Sorgen kund und klammerte sich nach Beendigung des Rendezvous direkt an seine Auserwählte. Verfällt Henrik damit auch in Alltags-Verhaltensmuster? Im Promiflash-Interview erklärte er, wie er zum Thema Eifersucht steht!

Schon vor der Sendung plauderte der Hottie mit Promiflash über den Fall der Fälle, dass ihm auf der Liebesinsel durchaus jemand sein Objekt der Begierde ausspannen könnte. Und schon damals war ihm klar: "Ich denke schon, dass ich ein bisschen eifersüchtig werden könnte." Allerdings war er damals auch fest davon überzeugt, in so einer Situation keine Szene zu machen. "Ich bin da jetzt nicht so eine Dramaqueen, dass ich da jetzt irgendwie Stress anfangen würde oder so. Ich denke, dass ich damit ganz entspannt umgehen kann", erklärte er selbstsicher.

Tatsächlich hat sich Henrik aber ganz umsonst negative Gedanken gemacht. Denn Sandra machte beim Doppeldate mit Aurelia, Murat und Kevin sofort deutlich: Sie ist absolut happy mit dem aktuellen Mann an ihrer Seite!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Henrik

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten 2020

RTLZWEI Sandra und Henrik

