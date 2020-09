Endlich können Fans einen kleinen Blick auf ihren Schatz erhaschen! Vor wenigen Monaten kamen die ersten Gerüchte auf, dass Iggy Azalea (30) zum ersten Mal Mutter geworden ist. Nur kurze Zeit später bestätigte die Rapperin diese süße Neuigkeit selbst. Seitdem hält sich die Künstlerin mit Infos zu ihrem Sohn Onyx zurück – auch Bilder gibt es kaum welche, bis jetzt: Iggy wurde vor wenigen Tagen mit ihrem Sohnemann entdeckt!

Diese Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 30-Jährige mit Sack und Pack am Flughafen in Los Angeles. Mit dabei: ihr wenige Monate alter Sohn! Gut gesichert in seinem Buggy reiste der kleine Mann am Sonntag mit seiner Mama und einer Nanny in die Ferne. Die Bilder zeigen zum ersten Mal das Gesicht von Iggys Sohn – und mit den großen Augen und dem niedlichen Hut dürfte der Kleine schon jetzt Fan-Herzen zum Schmelzen bringen.

Doch warum verheimlichte Iggy so lange ihr Babyglück? In ihrer Instagram-Story hatte sie vor wenigen Monaten den Grund erklärt. "Ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, es euch mitzuteilen. Doch langsam realisiere ich, je mehr Zeit verstreicht, dass ich immer enorme Angst davor haben werde, diese Neuigkeiten mit der Welt zu teilen", so die "Pretty Girls"-Interpretin offen.

MEGA Iggy Azalea mit ihrem Baby, August 2020

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Musikerin

