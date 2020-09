Muss sich Diana Herold (46) auf Konsequenzen gefasst machen? Im Sommerhaus der Stars geriet die Schauspielerin zuletzt immer wieder mit Tim Sandt aneinander: Mehrfach sprach die "Der Schuh des Manitu"-Darstellerin den Freund von Annemarie Eilfeld (30) auf seinen angeblich zu hohen Alkoholkonsum an. So auch in Folge drei: Zwischen Tim und Diana krachte es erneut gewaltig – sodass der Blondschopf sogar mit rechtlichen Folgen drohte!

Nach der Nominierungszeremonie eskalierte überraschend die Situation unter den Bewohnern des Feriendomizils: "Wenn du keine Kritik verträgst, dann trink halt!", stichelte Diana. Während Annemarie selbst den Streit noch schlichten wollte, platzte Tim der Kragen. "Du bezeichnest mich von Anfang an als Alki, kippst dir selbst die ganze Scheiße hinter den Kopf!", ärgerte er sich über die 46-Jährige. Im Interview erklärte er später: "Die Nummer ist komplett rufschädigend und die Nummer wird früher oder später ein Nachspiel haben!"

Ob Tim Diana wegen ihrer Aussagen wohl wirklich anzeigen würde? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich Sommerhaus-Kandidaten gerichtlich einigen müssten: Im vergangenen Jahr hatte Willi Herren (45) seinen Erzfeind Johannes Haller (32) in der Show mit einer Anzeige gedroht, nachdem dieser in "Alkoholiker" genannt hatte. Anschließend erwirkte der Ballermann-Star sogar eine einstweilige Verfügung gegen den ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer.

