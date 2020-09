Hat Tobias Pietrek auf Love Island nun doch noch Erfolg? Zunächst schien der Kuppelshow-Nachzügler ein Auge auf die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Nathalia Goncalves Miranda geworfen zu haben. Doch das Interesse beruhte wohl nicht auf Gegenseitigkeit: Der Funke sprang einfach nicht über, sodass sie sich dazu entschied, das Couple mit ihm zu lösen. Über diesen Rückschlag ist Tobias nun aber wohl hinweg: Nicht nur die frisch eingezogene Granate Laura zeigt großes Interesse an ihm, sondern auch er an ihr. Jetzt waren sie sogar schon gemeinsam in der Privat-Suite!

Die 21-Jährige bekam in der vergangenen Folge die Gelegenheit, alle männlichen Islander im Schnelldurchlauf kennenzulernen und entschied sich am Ende dazu, Tobi für eine gemeinsame Nacht in der Privat-Suite einzuladen. "Das hat mich natürlich gefreut, dass sie mich in dem Moment dann den anderen vorgezogen hat", schwärmte der 30-Jährige. Offenbar war Lauras Entscheidung auch ein voller Erfolg, denn die beiden schienen sich bestens zu verstehen: Sie haben die ganze Nacht geredet und deshalb kaum ein Auge zu bekommen. Von körperlichen Zärtlichkeiten fehlte aber dennoch jede Spur.

Am nächsten Morgen kam die Brünette sogar kaum noch aus dem Schwärmen von dem LKW-Fahrer heraus. "Ich kann mich gar nicht beschweren", erklärte sie. Tobias habe schließlich nichts, was ihr nicht gefalle und beeindrucke sie vor allem durch seinen Humor – und auch bei ihm ist der Funke scheinbar übergesprungen: "Ich glaube, sie ist jetzt meine Favoritin."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

