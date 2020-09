Schlechte Stimmung bei Love Island. Eigentlich schien es so, als ob Nathalia Goncalves Miranda in Tobias bereits ihren Partner gefunden hatte. Seit der letzten Paarungszeremonie waren die beiden ein Couple und verstanden sich seitdem super miteinander – doch bleiben die beiden ein Paar? Denn der Fitnesstrainer glaubt, dass die brünette Schönheit nicht wirklich etwas für ihn empfindet. Deshalb stellt er die Hallenserin nun zur Rede und die beiden fassen einen folgenschweren Entschluss...

Gegenüber seinen Kumpels gesteht Tobi: Es zweifelt an seinem Couple. Deshalb sucht er das Gespräch mit Nathalia. Er fragt sie gerade heraus: "Was sagt dein Herz?" Sie zögert und erzählt ihm, dass sie ihn toll finde und mit ihm über alles reden könne, aber sie keine romantischen Gefühle für ihn hege. "Ich weiß, dass du mich toll findest, das finde ich mega. Aber es funkt einfach nicht zwischen uns, also von meiner Seite aus", gesteht die 26-Jährige. Deshalb entschließen sich beide, sich zu entcoupeln und neue Partner zu finden.

Vielleicht hat Nathalia aber sogar schon ihre neue bessere Hälfte gefunden. Denn die neue Granate Kevin scheint der Influencerin sehr zu gefallen. "Gut sieht er aus und er hat schöne Augen. Ich finde ihn süß, sehr sympathisch und mit ihm kann ich gut reden“, so ihr erstes Urteil zu dem 28-Jährigen.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Tobias

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-Star

