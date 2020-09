Wie kam es im Sommerhaus der Stars zum großen Krach zwischen Diana Herold (46), Michael Tomaschautzki und Tim Sandt? In der vergangenen Folge der Reality-TV-Show waren die Eheleute wieder mit dem Freund von Annemarie Eilfeld (30) aneinander geraten: Erneut warfen die Schauspielerin und ihr Mann dem Unternehmer vor, zu viel Alkohol zu trinken und dies verstecken zu wollen – so bekam es zumindest der Zuschauer mit. Doch was steckte wirklich dahinter?

Im Promiflash-Interview erklärten Diana und Michael ihre Sichtweise des Streits. "Es war nicht böse gemeint!", versicherte die "Bullyparade"-Darstellerin ihre guten Absichten. Sie habe sich anfangs lediglich um die Gesundheit des Blondschopfes gesorgt und sich später einen blöden Witz erlaubt. Zum Streit sei es später nur gekommen, weil Tim laut geworden sei: "Da schritt ich ein. [...] Tim und ich haben uns nach dem Stimmungsbarometer-Streit versöhnlich die Hand gegeben!", schilderte Michael.

Ganz so harmlos erschien Tim selbst die Situation hingegen nicht. Der Marketingexperte versicherte noch in der Episode, die Alkohol-Vorwürfe würden später Folgen haben: "Die Nummer ist komplett rufschädigend!", schimpfte er im Interview-Häuschen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Annemarie Eilfeld, Tim Sandt und Michael Tomaschautzki im Sommerhaus

TVNOW / Stefan Gregorowius Diana Herold und Michael Tomaschautzki, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / timsandt_official Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Kandidat

