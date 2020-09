Lisha und Lou rechnen mit Evanthia Benetatous (28) Verhalten ab! In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars zogen die ehemalige Bachelor-Kandidatin Eva und ihr Verlobter Chris als Nachrücker in die etwas heruntergekommene WG in Bocholt ein. Dabei waren nicht alle von den beiden Neuankömmlingen hellauf begeistert. Neben Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33) konnten auch Lisha und Lou dem

Paar nichts abgewinnen: Gegenüber Promiflash erklären die zwei YouTuber nun, warum!

"Leider können keine 24 Stunden gezeigt werden und vieles wird vom Zuschauer dadurch anders wahrgenommen. Eva und Chris waren extrem arrogant den anderen Bewohnern gegenüber", erzählen die beiden ganz offen im Promiflash-Interview. Vor allem den Sieg nach der Challenge feierte das Paar mit lautem Gesang im Haus und einem "Uns kann keiner was". Lisha und Lou betonen aber auch, dass sie niemals grundlos "einen Hals auf jemanden" hätten.

Doch wie kam es zu der Auseinandersetzung mit Eva und der aufgeheizten Stimmung? Die 28-Jährige habe in der Sendung falsche Behauptungen aufgestellt, meint Lisha und ergänzt: "Ich lasse mir von niemandem auf der Nase herumtanzen. Auch nicht von einer Wannabe-Prinzessin! [...] Irgendwann ist dann auch Schluss bei mir. Ich halte nicht meine Klappe, um den Titel 'Everybody's Darling' zu gewinnen."



