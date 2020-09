Dürfen Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (23) bald einen Sohn oder eine Tochter in die Arme schließen? Anfang August verkündete das Ehepaar die frohe Botschaft: Sie werden bald Eltern! Seitdem dreht sich bei den beiden alles um ihren heiß ersehnten Nachwuchs. Jetzt gaben Bindi und Chandler ein weiteres süßes Detail preis, das die Freude auf das Baby wohl noch vergrößern dürfte. Sie verrieten das Geschlecht ihres Kindes: Es wird ein Mädchen!

"Unser Mädchen, du bist unsere Welt", schrieb die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) auf Instragram. Dazu teilte die baldige Mutter einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Chandler und einer Aldabra-Riesenschildkröte zeigt. Während das Tier an pinken Blümchen knabbert, hält der werdende Vater stolz das Ultraschall-Bild seines Kindes in den Händen.

"Unsere Tochter ist jetzt etwa so groß wie eine gerade geschlüpfte Aldabra-Schildkröte", zog die Naturschutz-Aktivistin einen ulkigen Vergleich zwischen dem Kind in ihrem Bauch und einer Baby-Schildkröte. Ihr Kind sei so gesund, teilte sie weiter und schrieb voller Vorfreude: "Wir können ihre Ankunft im nächsten Jahr kaum erwarten."

Getty Images Bindi Irwin, Naturschutz-Aktivistin

Getty Images Chandler Powell und Bindi Irwin im November 2019 in Brisbane

Instagram / bindisueirwin Verifiziert Chandler Powell und Bindi Irwin im Australia Zoo, 2020

