Neuer Streit bei dem vermeintlichen Love Island-Traumpaar Melina Hoch und Tim Kühnel! Eigentlich näheren sich die beiden in den letzten Tagen immer mehr an. Eiskönigin Melina schien sich sogar langsam richtig zu öffnen. Trotzdem geraten die beiden immer wieder aneinander. Als Tobias Pietrek die Villa verlassen musste, war Granate Laura Ma richtig traurig. Um sie zu trösten, nahm Tim die Neuzugängerin in eine enge Umarmung – als Melina das sah, bekam sie fast einen Tobsuchtsanfall.

"Ich umarme Menschen, die ich nicht kenne, nicht so", nörgelt die oftmals schlecht gelaunte Melina. Tim ist sich keinerlei Schuld bewusst, er wollte Laura nur beistehen, weil Tobi ihn darum gebeten hatte. Draußen in der Küche platzt dann auch dem Doctor Love der Kragen: "Irgendwann ist auch mal ein Punkt erreicht, wo ich denke, fuck off! Sie macht aus jeder Mücke einen Elefanten." Trotzdem geht er der Cheerleaderin nach und sucht das Gespräch mit ihr. Die beiden streiten lauthals im Treppenhaus.

Irgendwann gibt Tim mal wieder nach, um den Streit einfach zu beenden. "Ich glaube, du weißt selber, dass ich kein Mensch bin, der gerne über Probleme spricht. Aber ich kann dir nur sagen, dass es mir leidtut und es wird nicht noch einmal vorkommen. Ich will auch nicht im Streit einschlafen. Komm mal her", beendet er die Sache. Die beiden umarmen sich daraufhin. Trotzdem lässt es sich die Sportlerin nicht nehmen, sich am nächsten Tag wieder darüber auszukotzen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Tim Kühnel umarmt Laura Ma

RTL II Tim und Melina bei "Love Island" 2020

RTL II Tim Kühnel und Melina

