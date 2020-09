Ist das das Aus für Tim Kühnel und Melina Hoch? Bei Love Island warf der Stuttgarter ein Auge auf die hübsche Cheerleaderin und vercoupelte sich mit ihr. Seitdem turteln die beiden unentwegt und haben auch schon den ein oder anderen Kuss im Bett miteinander geteilt. Doch auf einem Date wehrte die Studentin einen innigen Kuss von ihm ab. Deshalb kommen dem Male-Model nun unter anderem Zweifel, ob die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht. In der aktuellen Folge der Reality-Show stellt er die Kölnerin zur Rede und es kommt das erste Mal zum Streit!

In der Nacht nimmt Tim seinen Mut zusammen und sucht mit Melina das Gespräch. Der 23-Jährige sagt gerade heraus: "Ich habe das Gefühl, dass du nicht so dabei bist wie ich." Woraufhin sie wütend wird und sich beleidigt von ihm abwendet. Am nächsten Morgen besprechen sich die beiden Turteltauben mit ihren Show-Freunden über die Geschehnisse des letzten Abends. "Das kotzt mich so an. Anstatt darüber zu reden, geht sie mir aus dem Weg. Das ist Kindergarten", regt sich der Hundebesitzer auf. Auch die Brünette beschwert sich bei Anna Iffländer über ihren Partner. "Es ist richtig enttäuschend. Ich dachte, bei uns wäre eigentlich alles harmonisch", teilt sie mit.

Wenig später bittet Tim seine Melina um ein klärendes Gespräch. "Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich damit nicht verletzen und es tut mir wirklich leid", entschuldigt sich der Muskelprotz. Die 23-Jährige nimmt seine Entschuldigung an und zur Versöhnung umarmen sie sich und küssen einander.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL2 Melina und Anna bei "Love Island"

RTL2 Melina und Tim bei "Love Island"

RTL2 Melina und Tim bei "Love Island"

