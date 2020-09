So lassen Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) ihre Sonntage also ausklingen! Das Model gewährt seinen Fans seit einigen Monaten im Netz regelmäßig private Einblicke in seine vier Wände. Letztes Wochenende postete die Germany's next Topmodel-Chefjurorin sogar einen Schnappschuss von sich, wie sie oben ohne ihre Blumen gießt. Jetzt legt die gebürtige Bergisch Gladbacherin nach. Sie postete ein Foto von sich, ihrem Mann Tom Kaulitz und ihren beiden Hunden beim Grillen.

Auf Instagram teilte Heidi eine ganze Bilderreihe, wie sie mit ihren beiden Hunden Anton und Chippu spielt. Ihr Göttergatte versucht derweil, zu grillen – dabei wird der Musiker allerdings immer wieder abgelenkt. Und zwar nicht nur von den zwei Fellnasen, die scheinbar um ein paar Leckereien betteln, sondern auch von der vierfachen Mutter, die in einem gepunkteten Bikini um ihn herumtanzt. Die Zerstreutheit des Tokio Hotel-Mitglieds ist auch kaum verwunderlich, da das Outfit der Wahlamerikanerin ihren durchtrainierten Körper bestens zur Geltung bringt. Der absolute Blickfang sind die definierten Bauchmuskeln der America's Got Talent-Jurorin.

Das sind allerdings nicht die einzigen Schnappschüsse, die Heidi von ihrer Sonntagsroutine teilte. In ihren Instagram-Stories veröffentlichte sie zwei weitere Momentaufnahmen. Die zeigen die 47-Jährige, wie sie barbusig ein Gläschen Wein mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (31) schlürft.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, ihr Mann Tom Kaulitz und ihre beiden Hunde im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im September 2020

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz und Heidi Klum im September 2020

