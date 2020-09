Haben Josua Günther und Chiara Antonella nach Love Island eine zweite Chance auf die Liebe? In der Kuppelshow war der Student von Beginn an und bis zu seinem Rauswurf begeistert von der Blondine. Die fand den Fitnessliebhaber zwar auch toll, das letzte Fünkchen romantischer Gefühle fehlte allerdings. Ob sich das nach der Show, die in knapp einer Woche endet, ändert? Josua will seine in der Sendung Auserwählte danach jedenfalls wiedersehen.

Im Gespräch mit Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Cathy Hummels (32) bei Love Island – Aftersun: Der Talk danach auf seine Zukunft mit Chiara angesprochen, antwortete Josua: "Ob sich da noch mal was entwickelt, weiß ich nicht. Von meiner Seite aus war da ja mehr. Aber wir treffen uns auf jeden Fall noch mal." Bei einer Verabredung wollen sich die beiden aussprechen. Das hätten sie schon besprochen, betonte der Karlsruher.

Auch mit Promiflash sprach Josua schon offen darüber, wie er nach seinem Show-Aus zu seiner ehemaligen Flirt-Partnerin steht: "Ich und Chiara sind auf jeden Fall cool miteinander, wir verstehen uns nach wie vor gut bis zum Ende." Sie seien im Guten auseinandergegangen, erklärte der 24-Jährige.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Josua Günther und Michele Cipa, "Love Island"-Couple 2020

Instagram / josua_loveisland2020 Josua, bekannt aus "Love Island" 2020

