Frischfleisch bei Ex on the Beach! Nachdem Loreen die Flirt-Villa als erste Kandidatin verlassen musste, zieht ein heißer Neuzugang ein – und der gefällt vor allem Walentina Doronina. Aaron Hundhausen entspricht absolut ihrem Beuteschema. Klar, dass die Freude groß ist, als er sie für sein erstes Date auswählt. Es geht zur Massage und dabei kommen sich die zwei verdammt nahe...

"Ich werde mal versuchen, auf Tuchfühlung zu gehen. Reden sollte natürlich auch gegeben sein, aber wir gucken mal, was geht", kündigt der 21-Jährige an. Gesagt, getan! Walentina macht es sich auf der Liege gemütlich und Aaron verteilt das Öl großzügig auf ihrem Po, denn er findet: "Der ist schön knetbar." Die Blondine lässt ihn gewähren und nimmt seine intensive Zuwendung als Kompliment.

Danach tauschen die beiden die Position und Aaron setzt zu einer Kuss-Offensive an – leider erfolglos. Die Single-Lady weicht ihm aus. "Ich habe einen Korb bekommen", zeigt er sich fassungslos. Trotzdem sind sich im Anschluss beide einig, dass sie zusammen eine gute Zeit hatten.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

