Mit welcher Absicht kam Melvin Pelzer (26) zu Love Island? Seit gut einer Woche ist der Exfreund von Gerda Lewis (27) ein Teil der Kuppelshow. Schon kurz nach seinem Einzug bandelte der Blondschopf dann mit Chiara Antonella an. Doch sucht der Ringer in der Sendung wirklich die große Liebe – oder will er nur berühmt werden? Diese Frage beantwortete sein Zwillingsbruder Robin nun für ihn im Promiflash-Interview!

"Wenn er Fame wollen würde, würde er sich im Haus anders verhalten!", war sich Robin absolut sicher. Sein Bruder habe mit der Teilnahme an der Show einfach die Chance ergriffen, auf eine andere Art und Weise eine Frau kennenzulernen. "Diejenigen, die sich im Netz negativ zu ihm äußern, kennen ihn nicht persönlich und können überhaupt nicht beurteilen, was seine Absichten sind!"

Doch nicht nur an Melvins Absichten wurde bereits gezweifelt – auch seiner Partnerin Chiara wurde unterstellt, durch Melvin nur bekannt werden zu wollen. Die Blondine selbst versicherte vor der Show jedoch gegenüber Promiflash, wirklich auf der Suche nach dem Mann fürs Leben zu sein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

