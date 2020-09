Kommt es heute Abend wirklich zum ersten freiwilligen Love Island-Exit der Staffel? In den vergangenen Wochen musste Aurelia Lamprecht in der TV-Show so einiges durchmachen: Nachdem ihr Partner Henrik Stoltenberg zunächst mit ihr geschlafen hatte, schoss er sie anschließend für Granate Sandra Janina ab. Hat die Beauty nun genug von dem Herzschmerz? Aurelia scheint die Sendung heute Abend verlassen zu wollen!

Das lässt zumindest der Teaser der heutigen Episode vermuten: In der Vorschau sieht man die Frankfurterin bei einer emotionalen Rede vor ihren Mitbewohnern. "Ich hoffe einfach, dass das ganze Drama am Ende einen Sinn hat. Und deswegen...", erklärt die Brünette weinend. Auch ihre Kollegen vergießen währenddessen jede Menge Tränen. Ob Aurelia da wohl wirklich ihren freiwilligen Ausstieg bekannt gibt?

Zumindest haben die Zuschauer haben diese Vermutung: "Sieht es nur so aus oder geht Aurelia morgen?", fragte ein User schockiert auf Twitter. Damit war er nicht allein: "Aurelia steigt safe aus morgen!" und "Verlässt Aurelia die Villa?", lauteten mehrere Tweets.

