Bei diesen News dürften die Herzen der Hochzeit auf den ersten Blick-Fans höher schlagen! Seit 2014 flimmerten bereits sechs Staffeln der beliebten Doku-Soap über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer lieben offenbar das spannende Sozialexperiment, in dem zwei Singles gleich beim allerersten Treffen heiraten. Jetzt geht die große Liebes-Show in die nächste Runde: Am 4. November 2020 startet die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick"!

Laut einer Sat.1-Pressemitteilung dürfen sich die Anhänger der Sendung also ab Anfang November auf insgesamt acht neue Episoden der Kuppelshow freuen. In diesen sollen zwölf Singles, die sich vorher nie begegnet sind, aufeinandertreffen und sich direkt das Jawort geben. Willkürlich zusammengewürfelt werden die Pärchen dabei natürlich nicht: Ein Team aus Wissenschaftlern wählt auf Basis unterschiedlicher Test Perfect Matches aus und begleitet die Ehepartner noch mehrere Wochen nach ihrer Trauung.

Die neue Staffel wartet außerdem mit einer großen Besonderheit auf: Erstmals wird eine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Vermählung live im TV stattfinden. Zum Auftakt der siebten Staffel sollen zwei Singles direkt vor den Augen der Fernsehzuschauer den Bund fürs Leben eingehen. Nach der Hochzeitsfeier geht es direkt in die Flitterwochen und danach in den gemeinsamen Alltag als Paar! Werdet ihr euch die neue Staffel anschauen? Stimmt unten ab!

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrer Hochzeit

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

